Serve un gestore per la ’’Casina’’ Definite tariffe e modalità per l’utilizzo dell’immobile

Il Comune cerca un gestore per la storica Casina dell’Ippocastano. Di recente l’ente con una deliberazione di giunta comunale ha approvato tariffe e modalità di concessione dell’immobile situato all’interno dei giardini di viale Matteotti che, dopo aver ospitato un ristorante, da qualche anno viene utilizzato a singhiozzo solo per sporadiche iniziative. "Al fine di limitare la svalutazione del locale – si legge nella deliberazione di giunta - e di favorire il suo presidio contro possibili danni vandalici si ritiene utile ed opportuno consentire comunque, in attesa dei lavori definitivi, la concessione temporanea dell’immobile con la precisazione che lo stesso sarà consegnato a corpo e non a misura e nello stato di fatto in cui si trova, attribuendo al concessionario gli interventi e le spese che dovessero rendersi necessarie per il suo utilizzo e l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività che vi si intende svolgere".

La Giunta ha quindi stabilito anche le tariffe per la concessione dell’immobile, pari a 200 euro (più iva) a settimana, escluse le spese per utenze. Alla tariffa indicata sarà possibile applicare le riduzioni previste nel regolamento del Comune, a favore di altre Istituzioni, associazioni, enti no profit. L’assegnazione avverrà nel rispetto cronologico delle domande che saranno presentate, fermo restando la compatibilità delle attività che vi si intende svolgere con le caratteristiche dell’immobile e con i programmi e le linee di mandato dell’Amministrazione comunale. Al fine di garantire la temporaneità della concessione l’affidamento dell’immobile non potrà superare i 120 giorni ed inoltre non sarà possibile ottenere proroghe o concessioni per periodi consecutivi.