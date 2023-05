"Serve il commissario per la Valle del Fonno"

GUALDO TADINO – "Occorre un Commissario ad acta con poteri straordinari sul modello "Ponte di Genova" per far partire il prima possibile i lavori di messa in sicurezza della Valle del Fonno ed evitare un secondo Vajont, visto anche quello che di recente i cambiamenti climatici hanno provocato in Emilia Romagna e non solo". Lo ha comunicato il sindaco Massimiliano Presciutti, che, con la Giunta, ha organizzato una conferenza stampa sul tema, preoccupato per la situazione di stallo del progetto di Rocchetta spa per il recupero della vallata disastrata dall’alluvione del 2013. La richiesta della nomina di un Commissario viene inviata ai Governi nazionale e regionale, per superare contenziosi e tempi burocratici. "Gli interventi di messa in sicurezza sono ad oggi bloccati, nonostante le risorse stanziate e i lavori siano a totale carico dell’azienda Rocchetta: questo non è più procrastinabile, visto che c’è un pericolo vero. Occorre agire subito se non vogliamo rischiare di veder venir giù la montagna ed evitare di piangere morti dopo". Il sindaco ha annunciato che Umbra acque effettuerà lavori su 33 km di acquedotti.

Alberto Cecconi