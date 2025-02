Serie d’interventi sulla rete idrica da oggi a venerdì

Interventi di manutenzione sulla rete idrica del territorio comunale ad opera del Servizio idrico integrato. Oggi i lavori interessano in particolare la frazione di Corbara e, avverte il Servizio idrico integrato, potranno verificarsi disservizi e sospensione dell’erogazione dell’acqua dalle 9 alle 13. Domani, giovedì 6 febbraio, gli operai si sposteranno nella zona di Bardano e i possibili disagi si potranno verificare, dempre dalle 9 alle 13, in località Fontanelle di Bardano, via dei Vinari, via dei Muratori, via dei Lanaioli, via de Tessitori, via dei Vasari, via dei Fabbri, via dei Sarti, via dei Fornaciari, via dei Merciari, via dei Funari, via dei Falegnami, località Ponte Giulio e aree limitrofe. Nella giornata di venerdì 7 febbraio, infine, gli interventi riguarderanno la zona di Morrano vecchio e anche in questo caso potranno verificarsi disservizi e sospensione dell’erogazione dalle 9 alle 13.