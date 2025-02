Sequestro, lesioni e rapina. Aumentano le contestazioni

SPOLETO Lesioni personali, violenza privata ed ora anche rapina aggravata. Sono i reati contestati a tre uomini ed una donna che alla vigilia di Natale hanno aggredito in via Cacciatori delle Alpi una 28enne che stava passeggiando con il suo cane. La vicenda è nota e sarebbe scaturita da un diverbio tra la giovane e la donna finita sul registro degli indagati. La ragazza con il suo cane sarebbe stata costretta a salire a bordo di un’utilitaria dai tre uomini per poi essere scaricata in strada nella frazione di San Giovanni di Baiano in piena notte. Due passanti l’hanno vista in difficoltà ed hanno avvertito la polizia che è intervenuta per soccorrerla. La 28enne, sottoposta alle cure del pronto soccorso, ha riportato varie lesioni, ma durante il viaggio in auto è stata privata anche degli effetti personali. Ed è proprio per questo motivo che la Procura ha integrato il fascicolo, indagando i tre uomini anche per rapina aggravata. A tal proposito a inizio settimana gli inquirenti hanno effettuato delle perquisizioni nelle abitazioni degli indagati con lo scopo di verificare se fossero in possesso di quegli effetti personali scomparsi la notte del 23 dicembre. Il diverbio tra le due donne sarebbe scaturito da una discussione sulla morte di Stefano Bartoli, il ragazzo deceduto nel luglio scorso nel quartiere Casette in seguito all’aggressione con un coltello da parte di un conoscente, oggi in carcere.