Senza vita in camera Autopsia sulla 56enne

È prevista nella giornata di sabato l’autopsia sul corpo della donna di 56 anni, trovata senza vita lunedì notte in casa sua a Ponte Pattoli. Ad accorgersi della tragedia è stato il marito che si trovava in un’altra stanza. Ha dato subito l’allarme, ma per la donna, purtroppo, non c’è stato niente da fare. I soccorsi si sono, infatti, rivelati inutili. Gli addetti del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della cinquantaseienne.

Non essendo emersi elementi particolarmente evidenti per spiegare la morte della donna, la Procura della Repubblica di Perugia ha disposto l’autopsia e l’esame tossicologico per verificare l’eventuale assunzione di medicinali o sostanze stupefacenti che possano spiegare il decesso della 56enne, originaria della provincia di Siena.

Al momento della tragedia, la donna si trovava in camera da letto, mentre il marito era in un’altra stanza della casa. Nell’abitazione non sarebbero emersi elementi anomali, tanto da permettere agli investigatori di poter escludere fin da subito la pista della morte violenta.

Ma cosa si avvenuto nella notte, o nelle ore appena precedenti, potrà essere forse chiarito solo dai risultati dell’esame tecnico, disposto dalla Procura della Repubblica di Perugia, diretta da Raffaele Cantone, che sarà svolto sabato nell’Istituto di Medicina legale dell’ospedale Santa Maria della Misericordia.