Senza patente, ma è alla guida di un’auto sequestrata: denunciato

Guida un’auto sequestrata, sprovvisto di patente, ma in possesso di un coltello a serramanico, denunciato un giovane spoletino. I carabinieri della locale stazione nella serata di mercoledì hanno attivato una serie di controlli del territorio, ispezionando le principali strade cittadine anche per prevenire il fenomeno dei furti in appartamento. Nel corso del servizio sono stati compiuti controlli anche alla circolazione stradale, ed in particolare i militari hanno fermato un giovane 26enne di Spoleto alla giuda di un’autovettura. Attivati i dovuti controlli è emerso che il ragazzo era sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita ed inoltre è stato trovato alla guida di un’autovettura sottoposta a fermo amministrativo. In seguito alla perquisizione il giovane il 26enne è stato trovato in possesso anche di un coltello a serra manico e altri strumenti atti ad offendere per i quali lo stesso alla fine è stato denunciato con il sequestro di tutti gli oggetti. Nella stessa serata è stato fermato anche un giovane 24enne, una ragazza 27enne e un individuo 51enne per guida in stato d’ebbrezza, nonché per quest’ultimo l’esito positivo all’uso di cannabinoidi. Il bilancio complessivo dell’operazione dei militari è stato di 57 veicoli controllati, 78 persone identificate, sono state elevate 4 contravvenzioni al codice della strada, con una segnalazione al Prefetto per un giovane in possesso di hashish.