"Senza nuove infrastrutture non può esserci sviluppo"

PANICALE – Si è svolto sabato al teatro Caporali a Panicale l’incontro interregionale sul tema delle infrastrutture organizzato dalla Federazione Dem del Trasimeno e Corciano tra i rappresentanti del Pd umbro e toscano. I temi posti sul tavolo dal segretario Stefano Vinti sono stati il "rafforzamento della dorsale ferroviaria Foligno - Perugia - Terontola arrivando fino alla stazione di Chiusi, il collegamento sulla strada Moianese che dalla variante della Pievaiola porta fino a Chiusi e la possibilità di collegare con il Bus Rapid Transit la zona urbana di Perugia con la Valnestore".

Ragionamento comune di tutti gli intervenuti è la volontà di seguire le necessità di sviluppo dei territori delineate nella Strategia Nazionale per le Aree Interne. In particolare è emersa una stortura da correggere: molto spesso risulta infatti che dal punto di vista tecnico un territorio non abbia un adeguato bacino di utenza per l’assegnazione di una infrastruttura mentre è proprio l’assenza di una infrastruttura che ha determinato nel tempo la mancanza di un adeguato bacino di utenza. "Ma senza infrastrutture adeguate – è stato detto – non puyò esserci sviluppo". E’ stata definita perciò l’importanza delle stesse infrastrutture e della mobilità anche per i tempi di percorrenza verso i punti di primo soccorso e per fermare la perdita di giovani talenti che, emigrando, portano altrove la loro potenzialità di sviluppo intellettuale, sociale ed economico. L’incontro si è concluso con l’impegno di inserire queste istanze nel programma politico-amministrativo del Partito Democratico Umbro per il 2024.