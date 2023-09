"Senza la raccolta porta a porta la città torna indietro di 20 anni"

TERNI - "Con Bandecchi ci siamo liberati della differenziata, per la gioia di Acea viene meno un modello virtuoso e si torna indietro di 20 anni", così il consigliere regionale Thomas De Luca (M5S). "Ci sono voluti decenni di lotte contro gli inceneritori per portare Terni ad essere un modello virtuoso a livello nazionale, ma sono bastati tre mesi di Bandecchi per riportare la città indietro di 20 anni - continua – . Smantellare la raccolta porta a porta, come il sindaco ha annunciato di voler fare, avrà una sola conseguenza: ridurre la quantità di raccolta avviata a riciclo e aumentare la quantità di rifiuti indifferenziati per alimentare inceneritori e discariche. Si palesa così un patto tra Bandecchi e la Giunta regionale per allineare il territorio ternano al nuovo Piano dei rifiuti che porterebbe la Conca ad essere il camino unico del centro Italia". Per Alfonso Morelli di Sinistra Italiana "Terni rischia così di essere la pattumiera dell’Umbria". "Se si smantella il sistema porta a porta – spiega – , è certa la chiusura del ciclo dei rifiuti verso l’incenerimento. E tale chiusura sarà a Terni".