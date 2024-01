"Senza di noi non si mangia". Esplode la protesta degli agricoltori

Agricoltura, buon cibo, salute. Un trinomio imprescindibile per chi ama la buona tavola, per chi non vuol cibarsi di farina di grillo oppure mangiare una bistecca finta prodotta da un laboratorio. Lo hanno ribadito gli agricoltori dell’alto Tevere e dell’eugubino – erano oltre 200 – che ieri mattina a Pian d’Assino, nella campagna umbertidese ad un passo dallo svincolo per la E-45 si sono dati appuntamento per manifestare in difesa della loro tanto antica quanto nobile e necessaria professione. Uno striscione ha sintetizzato un concetto chiarissimo: "Senza di noi non si mangia". Dietro tanti trattori, visi abbronzati dal sole dei campi, mani callose che sventolavano la bandiera italiana. Una manifestazione nata sulla scia di quelle già in atto in Europa e che hanno visto manifestare ieri, oltre quelli radunati ad Umbertide gli agricoltori del Perugino e della Media Valle del Tevere fino a Spoleto, a sud della regione.

Decisi a difendere il proprio futuro uniti gli imprenditori agricoli hanno chiesto di cessare le speculazioni sui prezzi, maggiori guadagni (attualmente bassissimi) sui prodotti, lotta a falsificazioni che fanno il verso al made in Italy, meno burocrazia dell’Unione Europea, lo stop al cibo sintetico e ai prodotti (come le farine) a base di insetti. Andrea Gildoni, coltivatore diretto, spiega: "I nostri prodotti – dice sono immessi sul mercato ad un prezzo molto basso. I mezzi, le attrezzature e le strumentazioni con cui lavoriamo hanno però subìto in questi ultimi due anni aumenti esponenziali e non siamo più in grado di sostenere le produzioni. Serve assolutamente quindi un adeguamento dei prezzi, con i nostri prodotti che devono essere aumentati in maniera proporzionale alle spese. Con la situazione attuale sta diventando difficile andare avanti".

Ma non si tratta solo di questo: sul futuro dei lavoratori della terra grava anche l’ombra del cibo "sintetico" "Ci preoccupano molto l’immissione sul mercato di carne sintetica e farine di insetti – rimarca Gildoni – mentre nel contempo si danno contributi per lasciare i terreni non coltivati, a nostro avviso sistemi usati per tagliare fuori le aziende agricole dal sistema produttivo. Per questo convocheremo altre manifestazioni. L’obiettivo è arrivare a uno sblocco e a una trattativa che ci consentano di vivere".

Pa.Ip.