“Sentiero di Francesco a Gubbio”: convolano a nozze due pellegrini

Guidato dal vescovo Luciano Paolucci Bedini e dalle suore del Piccolo Testamento di San Francesco, accolto dal sindaco Filippo Stirati e dal saluto come sempre spettacolare del Gruppo Sbandieratori, si è conclusa ieri nel Parco della Riconciliazione, la quindicesima edizione del “Sentiero di Francesco”. Un pellegrinaggio di tre giorni, con numerosi pellegrini provenienti da ogni parte d’Italia ed anche dall’estero, lungo il cammino compiuto dal Santo di Assisi nell’inverno 1206-1207 per recarsi dagli amici eugubini Spadalonga dopo la rinuncia ai beni paterni. Occasione di riflessione, amicizia, riscoperta di valori spirituali ed ambientali la quindicesima edizione della manifestazione, è stata caratterizzata inoltre, dalla celebrazione, sabato sera nell’eremo di San Pietro in Vigneto, da parte del vescovo del matrimonio tra Ixia (33 anni di Urbino) e Alessandro (37 anni di Montecchio), dal 2016 “pellegrini” puntuali e fedeli. Un bellissimo momento, che esalta il pellegrinaggio ed i suoi valori, richiamato dal vescovo nel suo indirizzo di saluto nel quale ha sottolineato tra l’altro: "Il sentiero di Francesco non poteva concludersi che alla Vittorina, dove San Francesco, dopo la rinuncia ai beni paterni, ha trovato una nuova casa ed una nuova vita che noi ci sforziamo di seguire passo passo".

Da parte sua il sindaco Stirati, dopo i saluti istituzionali ha annunciato iniziative per “valorizzare questo luogo e l’episodio dell’ammansimento del lupo”. Commovente la i consegna del premio “Lupo di Gubbio per la riconciliazione”, una splendida scultura in pietra di Giuseppe Allegrucci, alla memoria di Giampietro Rampini, l’artista artigiano prematuramente scomparso, sostenitore del sentiero e dei suoi valori, ritirata dalla moglie Rossana e dalla figlia Giulia. Giampietro – come ha ricordato il vescovo – è stato da sempre un sostenitore del sentiero e del premio, riepilogato per anni da sue opere in ceramica.