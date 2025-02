Senso unico alternato sul ponte di Trestina

CITTÀ DI CASTELLO – Sulla strada provinciale 105 di Trestina, cambia la viabilità. Il provvedimento è legato ai lavori di messa in sicurezza e di ripristino infrastrutturale del ponte e sarà in vigore dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni. Con un’ordinanza la Provincia ha disposto l’istituzione del senso unico alternato con semaforo e il divieto di transito ai veicoli pesanti lungo la strada. Il divieto di transito non vale per gli autobus di linea in servizio nel trasporto pubblico locale. "Fin dalla fase progettuale l’intento della Provincia è stato quello di non chiudere il tratto, vista l’importanza dell’infrastruttura. Per questo – riferisce il servizio gestione viabilità dell’ente – è stata effettuata la scelta del senso unico alternato regolato da semaforo, con la limitazione del transito ai mezzi pesanti". Il percorso alternativo è stato individuato dai comuni di Città di Castello e Monte Santa Maria Tiberina ed è quello che fa confluire i mezzi pesanti – per sgravare il traffico locale – sull’arteria più importante, la E45. "L’obiettivo è quello di portare il traffico pesante a prendere la E45 in direzione Città di Castello Nord e quello che deve raggiungere San Secondo a prenderla all’imbocco sud".