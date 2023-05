"Sensibilità e competenze al servizio della comunità"

A pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale, la parola al candidato sindaco della lista ’’Trevi Bene Comune’’, l’avvocato Giuseppe Rosichetti.

Perché ha deciso di candidarsi a sindaco di Trevi?

"La Politica, nel suo senso più alto che ci arriva direttamente dagli antichi greci , ovvero l’arte di coordinare la comunità’, è sempre stato un mio interesse profondo, legato al fine di raggiungere il bene comune dei cittadini. Arriva prima o poi il momento di mettersi in gioco personalmente e di passare ai fatti, questo per me è quel momento". Quali, le motivazioni per le quali si è schierato col centrosinistra?

"Le esigenze e il contesto di una piccola comunità locale sono profondamente diverse dal panorama nazionale e questo significa non fermarsi alla sola collocazione politica: ciò che fa la differenza nell’amministrazione di un Comune, alla fine, sono le persone ed il nostro schieramento è composto da uomini e donne capaci e motivati".

Quali ritiene siano le priorità da affrontare e con quali strumenti?

"La lista dei candidati è un nostro punto di forza. Ognuno dei componenti della lista ‘Trevi Bene Comune’ ha competenze e sensibilità fondamentali per un’azione comune che possa abbracciare le esigenze della comunità. L’obbiettivo che ci sta a cuore è far sì che Trevi possa rimanere al passo coi cambiamenti repentini e potenzialmente traumatici che stanno impegnando la società; ogni aspetto particolare dovrà essere affrontato inquadrandolo in questa luce".

Cosa si può fare per ottenere un buon equilibrio tra centro storico e frazioni?

"Questa domanda centra perfettamente la nostra idea di città. Le differenti identità ed esigenze fra centro storico e frazioni, come anche tra frazione e frazione, sono un elemento di particolare significato a Trevi. Dovremo prestare massima attenzione affinché queste differenze rimangano un punto di forza, come spesso è stato, appianando eventuali squilibri, raccordando i vari territori così come abbiamo anche previsto nel nostro progetto di città slow".

Quali parole chiave riassumono il suo programma?

"Il nostro obiettivo è traghettare Trevi al di là delle sfide che l’attualità ci impone, sempre con la massima attenzione alle esigenze contingenti del territorio e dei suoi abitanti, seguendo uno schema chiaro e lineare, attraverso un lavoro minuto e costante, fatto anche di ascolto e condivisione con il cittadino. Permettetemi di chiudere dicendo che il programma deve essere letto nella sua interezza per non essere trasformato in semplici e vuoti slogan elettorali". Carlo Luccioni