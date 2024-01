Sempre più set cinematografici. Tante produzioni negli ultimi anni

Un numero notevole di produzioni hanno scelto la città per girare film per televisione e cinema. Gli ultimi anni hanno visto Orvieto rafforzare la propria vocazione a diventare un set privilegiato per la varietà dei contesti naturali che si prestano a varie ambientazioni, oltre alla facilità di spostamento verso Roma. L’ultimo set è quello allestito nel centro storico fino all’altroieri. Orvieto si è trasformata in una zona di Varsavia per il film “The Lemon Tree – L’albero di limoni“, una "commedia gastronomica" diretta dal regista Bruno Colella e prodotta dalla società Eskimo con Bronx Film. Due protagonisti: Ninni Bruschetta, l’attore siciliano interprete di Duccio Patanè nella serie cult “Boris“, e Roberto De Francesco. Con loro anche la giovane Denise Tantucci, conosciuta dal grande pubblico per le partecipazioni ad alcune popolari serie tv (Don Matteo 9, Un medico in famiglia, Braccialetti rossi, Fuoriclasse). Nel cast anche Giulio Scarpati, Nino Frassica, e due attrici molto popolari in Polonia, Anna Cieslak e Marieta Zukowska. Nel ruolo di loro stessi il noto critico gastronomico Luigi Cremona e quattro grandi chef, Filippo La Mantia, Gino Sorbillo, Dario Cecchini e l’orvietano Gianfranco Vissani. Le scene in esterna e in interno si sono concentrate in via Maitani. A Orvieto hanno lavorato circa 25 operatori e tecnici della troupe mentre una trentina sono state le comparse. Il lavoro svolto su questo fronte dall’amministrazione comunale ha prodotto numerosi risultati. Il Teatro Mancinelli è stato la “controfigura“ del Teatro La Scala di Milano nel film tv di Rai Uno “Carla“ (2021) sulla vita di Carla Fracci con Alessandra Mastronardi, e il teatro scelto da Ferzan Opzetek per la serie tv di Disney Plus “Le fate ignoranti“ (2022) con Cristiana Capotondi; le grotte di Orvieto Underground sono diventate le prigioni de “La Befana vien di notte 2 – Le origini“ (2021) con Monica Bellucci, Fabio De Luigi, mentre nei vicoli del centro storico è stata ricostruita la Roma papalina dell’ 800 de “Il principe di Roma“ (2022) con Marco Giallini. Ambientate a Orvieto le scene della serie tv di Canale 5 “La voce che hai dentro“ (2023) con Massimo Ranieri e la seconda stagione di prossima uscita della serie Amazon “Sono Lillo“, con Lillo Petrolo, Sara Lazzaro, Corrado Guzzanti.

Cla.Lat.