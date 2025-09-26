Sei telefonini rinvenuti in carcere. Maxi-perquisizione di dodici ore. I cellulari posti tutti sotto sequestro

Aggressioni al personale sanitario e agli agenti di polizia penitenziaria. Droga recapitata oltre le mura di recinzione con i droni e cellulari che, dietro le sbarre, rappresentano una vera “ricchezza“. Le carceri umbre sono in sofferenza da tempo. Tra le intemperanze di detenuti, in particolare soggetti psichiatrici che, per assenza di strutture adeguate, si trovano a stare con i reclusi comuni determinando una situazione di tensione ancora più forte, il sovraffollamento delle celle e il personale che risulta essere al di sotto dell’organico previsto in una sofferenza quotidiana nella gestione della popolazione detenuta. Quindi, episodi di illegalità che vanno dalle sostanze stupefacenti alla diffusione di telefoni, ovviamente non consentiti per legge, ma che in un modo o nell’altro riescono a entrare e a essere nelle disponibilità dei detenuti. Sono sei quelli sequestrati dagli agenti di polizia penitenziaria nella casa circondariale di Capanne, a Perugia, dove è stata disposta una attività investigativa che si è protratta per dodici ore, dalle 14 alle due di notte.

Le perquisizioni disposte, come detto, hanno permesso di recuperare sei cellulari e altrettante sim card. Lo rende noto il Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria, con il segretario nazionale per l’Umbria, Fabrizio Bonino, che sottolinea come gli apparecchi telefonici siano "strumenti che, come ben noto, rappresentano un pericolo concreto per la sicurezza interna ed esterna degli istituti penitenziari". "L’accuratezza e la professionalità degli operatori si sono evidenziate anche nel rinvenimento di un telefono nascosto addirittura negli scarichi, per il quale è stato necessario l’intervento di personale specializzato" sottolinea ancora il segretario Bonino, ribadendo che "il Sappe esprime un grande plauso e un sentito apprezzamento alle donne e agli uomini della polizia penitenziaria in servizio alla casa circondariale di Capanne che, nonostante la cronica carenza di organico e una dirigenza spesso miope rispetto alle reali esigenze operative, riescono ancora oggi, con spirito di sacrificio, dedizione e abnegazione, a conseguire risultati di assoluto rilievo per la sicurezza del sistema penitenziario e della collettività".

Luca Fiorucci