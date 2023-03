Sei talenti in prima assoluta per la Filarmonica Umbra

E’ decisamente un concerto speciale, con una prima esecuzione assoluta, quello che l’associazione Filarmonica Umbria propone questa sera alle 21 al Teatro Secci. E’ un progetto orginale che nasce dall’amicizia e dalla stima che uniscono da numerosi anni sei musicisti di talento: sono Andrea oliva al flauto, Alessandro Carbonare al clarinetto, Fabrice Pierre all’arpa, & il Trio Metamorphosi fromato da Mauro Loguercio al violino, Francesco Pepicelli al violoncello e Angelo Pepicelli al pianoforte (insieme nella foto). La prima scintilla, da cui è partita l’idea, è stata la scoperta della trascrizione di “Petrushka“ di Stravinskij per questo organico realizzata dal violinista israeliano Yuval Shapiro. Poi la fortuna di avere tra loro un magnifico trascrittore come Fabrice Pierre ha loro di accostare una meravigliosa versione per i loro sei strumenti di “Romeo e Giulietta“ di Prokofiev, che quindi presenteranno tra le primissime date a Terni. Il pubblico ternano, e non solo, avrà quindi la fortuna di ascoltare in una sola serata due suite dei due balletti più belli e famosi del Novecento. Biglietti su Vivaticket.com e alla biglietteria del Caos, info e prenotazioni al 371 4592282.

La stagione della Filarmonica Umbra proseguirà il 24 marzo alle 21 con il Coro da Camera Canticum Novum e con l’Accademia Hermans, diretta da Fabio Ciofini. Gran finale il 2 aprile alle 17.30 con “Piovano & Friends”, concerto del quartetto costituito da Grazia Raimondi (violino), Silvio Di Rocco (viola), Luigi Piovano (violoncello), Olaf John Laneri (pianoforte).