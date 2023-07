Sei progetti nel Festival di arte contemporanea

GUALDO TADINO – "ContemporaneaMente-Festival in Umbria dell’arte contemporanea" aprirà i battenti il 5 agosto. L’iniziativa, già presentata a livello nazionale al Ministero della cultura, con il sottosegretario Vittorio Sgarbi, il sindaco Massimiliano Presciutti e i due curatori, Catia Monacelli, direttrice del Polo museale, e Cesare Biasini Selvaggi, si articolerà in 6 mostre in 6 sedi museali cittadine; in programma ci sono anche giornate di studio nazionali, laboratori per bambini e famiglie, dedicati all’arte antica e contemporanea e percorsi tematici. Questi i progetti: "Pittura italiana contemporanea. Ultimi sessant’anni. Un percorso di ricerca per mari e Monti", omaggio museale pubblico a Pio Monti, storico gallerista recentemente scomparso; "Il fantastico mondo di Wal" con sculture, magici animali e bizzarre creature, retrospettiva dedicata allo scultore contemporaneo Walter Guidobaldi in arte Wal; "L’altra metà della scultura contemporanea" di Licia Galizia, Veronica Montanino, Francesca Tulli; "Il capolavoro ritrovato. Pier Francesco Mola", una scoperta di Vittorio Sgarbi; nell’ambito del progetto "Lab.artisti emergenti" ci sarà la personale di Marco Ercoli "Nei tuoi occhi".