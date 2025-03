"Segnali da Proietti: interrompo lo sciopero. Ma aspettiamo giustizia per Sanderson"

"Sanderson morte annunciata, controlli fake". L’ex assessore all’ambiente di Terni Mascia Aniello, dopo la morte dell’operaio della società finlandese Tapojärvi, prosegue lo sciopero della fame e della sete. Ieri mattina, reggendo un cartello, ha stazionato a Perugia, in corso Vannucci, davanti a Palazzo Donini, sede della Giunta regionale dell’Umbria, per chiedere controlli sulla sicurezza nel posto di lavoro, dopo l’incidente mortale che ha sacrificato un altra vita: quella del povero Sanderson Mendoza, venuto dall’Ecuador per cercare un futuro migliore in Italia. Invece il giovane operaio ha trovato la morte, in seguito alle ustioni riportate mentre trasportava rifiuti speciali nelle acciaierie.

Poi la svolta: nel pomeriggio la Aniello è stata ricevuta dalla governatrice Stefania Proietti: "Forse c’è ancora speranza di riportare verità e giustizia. Nel corso del lungo colloquio intercorso la Presidente di Regione Umbria, Stefania Proietti, ha manifestato forte coinvolgimento personale e politico. Siamo dinanzi a un perimetro delimitato di questioni critiche, oggetto di approfondimento tecnico. La fermezza e le competenze della Proietti mi convincono a interrompere lo sciopero in attesa di sue determinazioni".