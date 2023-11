Segnaletica turistica in centro. L’appalto a due ditte perugine

PERUGIA – Sono le imprese "Rol Italia srl" con sede legale a Perugia e "Int.Geo.Mod srl" sempre di Perugia le vincitrici dell’appalto pubblico per l’affidamento del servizio di realizzazione del sistema di segnaletica turistica per il centro storico la cui base d’asta era di 205mila euro. Alla gara avevano partecipato anche la Grafox di Perugia, Phoenicis di Roma e Sisas di Corciano. Un progetto a cui si lavora da oltre due anni e con i lavori che a questo punto inizieranno a breve. Il primo intervento sarà di "ripulitura", consistendo nell’eliminazione dei segnali che negli anni si sono sovrapposti. Il nuovo sistema di segnaletica, quindi, sarà composto da tre elementi: archetti, totem informativi e frecce direzionali. Più in dettaglio, saranno mantenuti gli archetti, sia pure riammodernati e dotati di una grafica uniforme rispetto al resto della segnaletica; totem informativi saranno inseriti all’inizio e alla fine di alcuni percorsi storici e in punti di accesso alla città come scale mobili, parcheggi, minimetrò, Brt.