Segnaletica orizzontale. Scocca l’ora del rifacimento

SPOLETO Il Comune ripristina la segnaletica orizzontale (nella foto i lavori ) per la sicurezza dei pedoni. Gli interventi sono iniziati da viale Martiri della Resistenza e fino a sabato 23 riguarderanno viale Guglielmo Marconi, dalla rotatoria all’intersezione con Via Arpago Ricci, via Arpago Ricci, via Visso (tratto compreso tra le due rotatorie), via Pasquale Laureti (tratto compreso tra Via Ricci e Via Visso), via Carlo Alberto dalla Chiesa, via Pietro Conti e rotatoria antistante la scuola di Villa Redenta, via Nursina, via Loreto e via San Paolo (fermata bus). Durante i lavori, ossia dalle 8 alle 17, la circolazione veicolare in queste vie avverrà tramite restringimento delle corsie di marcia per la presenza del cantiere stradale. Dalla prossima settimana gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale e degli attraversamenti pedonali, che sono stati aggiudicati per una spesa complessiva di circa 36mila euro, con la possibilità di ampliare il contratto fino ad un massimo di 50mila, interesseranno viale Giacomo Matteotti, Piazza della Vittoria (davanti fermata bus), Largo dei Tigli e via del Tessinello, via Flaminia (rifacimento della segnaletica nel tratto tra l’intersezione con via delle Lettere e l’attraversamento di via Cacciatori delle Alpi), via delle Monterozze, via XVII Settembre, via di Piazza d’Armi e il parcheggio antistante la stazione ferroviaria. Secondo quanto previsto dal contratto i lavori dovranno concludersi entro un massimo sessanta giorni.