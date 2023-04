’Seed’ svela i dieci finalisti del premio Clara Sereni C’è anche la visita by night all’affresco di San Severo

Entra nel vivo il festival “Seed“, in scena fino a domenica a Perugia e Assisi, con i suoi eventi e le sue installazioni che riflettono sul futuro dell’architettura e dell’ambiente, passando per lo spazio sacro. Nel magnifico scenario di San Francesco al Prato (nella foto), il festival ha accolto ieri la presentazione ufficiale dei dieci finalisti della sezione romanzi editi della IV edizione del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni, alla presenza tra gli altri di Andrea Margaritelli e Francesca Silvestri. I dieci finalisti sono Maria Grazia Calandrone (“Dove non mi hai portata”, Einaudi), Olga Campofreda (“Ragazze perbene”, NN Editore), Natalia Guerrieri (“Sono fame”, Pidgin), Antonella Lattanzi, (“Cose che non si raccontano”, Einaudi), Paola Mastrocola (“La memoria del cielo”, Rizzoli), Daniele Mencarelli (“Fame d’aria”, Mondadori), Elvira Mujčić (“La buona condotta”, Crocetti), Beppe Sebaste (“Una vita dolce”, Neri Pozza), Giulia Serughetti, (“Amore assoluto e altri futili esercizi”, Marcos y Marcos) e Veronica Tomassini, (“L’inganno”, La Nave di Teseo).

Quanto al programma di oggi, da segnalare alle 16, come anteprima della due giorni di SpazioSacro ad Assisi, la presentazione del progetto della chiesa di San Giacomo a Ferrara, a cura dello studio Embt con Benedetta Tagliabue, alle 18 sempre all’Auditorium focus sulla relazione tra architettura e biologia cellulare nel confronto tra l’architetto Michele De Lucchi e il biologo e musicista-compositore Emiliano Toso che alle 19 si esibirà al piano con accordatura 432 hz, la frequenza del LA Verdiano considerato più in sintonia con i modi di vibrare degli organismi naturali. E alle 21.30 visita guidata in esclusiva, di notte, alla Cappella di San Severo, per ammirare l’affresco eseguito da Raffaello e Perugino. Organizza Archimede Arte. sono disponibili ancora alcuni posti gratuiti da prenotare sul sito di Seed (www.seed360.org).