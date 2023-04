’Seed’ riflette su architettura e cambiamenti climatici

L’architettura come soluzione per i cambiamenti climatici. Al Festival “Seed“ sono tanti gli appuntamenti che oggi tenteranno di dare soluzioni possibili per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, anche attraverso la valorizzazione dell’immenso potenziale sociale che i luoghi possono offrire. Nel ricco cartellone in scena all’Auditorium di San Francesco al Prato c’è grande attesa per i talk con Kristina Knauf di Mvrdv Architects (Rotterdam) alle 18 e Kjetil Trædal Thorsen co-fondatore dello studio di architettura multidisciplinare Snøhetta di Oslo, alle 18: In “Materia e Forma” si esplorerà con l’architetto Daniele Menichini e Kristina Knauf un modo di fare urbanistica basato su una combinazione armonica di dati, metodi ed esperienze, a seguire Laura Ragazzola dialogherà con Kjetil Trædal Thorsen, su “Architettura e sentimento”, sul concetto di progettazione sostenibile. Si parlerà di sostenibilità come pensiero progettuale ma anche di come disegnare i possibili scenari dell’edilizia e dell’architettura nella IV rivoluzione industriale per costruire il futuro e dell’impatto dell’uomo sul cambiamento climatico. In programma anche un approfondimento sul paesaggio e sulla rigenerazione urbana con “Sostenibilità ambientale e coesione territoriale” alle 16.15, conclude la giornata alle 20 lo spettacolo-performance “Radici” che di prevede un intervento live alla lavagna luminosa di Marco Nereo Rotelli, con proiezione di un video dedicato ai problemi climatici e una lettura poetica di Valerio Magrelli. Domani e domenica “Seed“ si sposta ad Assisi sul tema del sacro.