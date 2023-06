Sedicenne con hashish e violento coi genitori

Minorenne sorpreso in possesso di hashish, già suddiviso in dosi per lo spaccio, è anche violento con i genitori e finisce in comunità. I Carabinieri della Compagnia di Spoleto hanno dato esecuzione alla misura cautelare del collocamento in comunità di un minorenne presunto responsabile del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento scaturisce dalle risultanze investigative raccolte dal personale della Stazione di Spoleto, che nel corso di una perquisizione, nella camera in uso al sedicenne ha rinvenuto un bilancino di precisione e 42 grammi di sostanza stupefacente del tipo "hashish", parte della quale già suddivisa in 36 singole dosi pronte per lo spaccio. La Procura per i Minorenni di Perugia, informata, ha disposto il provvedimento restrittivo nella struttura educativa in seguito anche alle reiterate condotte violente ed aggressive del ragazzo nei confronti dei genitori, tali da far temere per la loro incolumità.

La finalità della misura cautelare è quella di introdurre il minore in un circuito virtuoso che gli consenta il reinserimento sociale e il pieno recupero del ragazzo. Lo stupefacente sequestrato è stato oggetto di ulteriore approfondimento

investigativo per appurarne il principio attivo. Il quantitativo di hashish immesso sul mercato locale avrebbe fruttato un provento illecito di circa 700 euro.