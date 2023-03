Sede prorogata Il Cnr per ora non se ne va

PORANO Una proroga fino alla fine del 2023 del contratto che lega il Cnr alla Provincia per l’utilizzo di Villa Paolina farebbe slittare l’annunciato trasferimento nel Viterbese del centro di ricerca. Misura momentanea, ma capace di riportare un pò di serenità e trovare possibili soluzioni ad una scelta che crea preoccupazioni soprattutto per i quaranta posti di lavoro. I consiglieri comunali dell’opposizione però sottolineano come la vicenda del blocco momentaneo del trasferimento non si dia attribuire alle iniziative delle istituzioni locali. "A noi risulta seppure da notizie non ufficiali che per ora l’unica ragione che abbia bloccato il trasferimento del Cnr sia stata la decisa presa di posizione dei dipendenti . A loro pertanto va tutta la nostra fattiva solidarietà" spiegano i consiglieri comunali.