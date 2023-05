Sede della Pro loco, condannati il sindaco Alemanno e il presidente Rossi

di Daniele Minni

La sede della Pro Loco di Norcia realizzata in seguito al terremoto del 2016 è abusiva, dovrà essere demolita: condannati il sindaco Nicola Alemanno e il presidente Domenico Rossi. A stabilirlo è stato il Tribunale di Spoleto riunito in collegiale e presieduto dal Presidente Silvio Magrini Alunno, che ha condannato in primo grado due degli otto imputati accusati a vario titolo di violazioni alle norme edilizie. In poche parole la realizzazione della sede di circa 50mq della Pro Loco fu autorizzata in deroga alle normative edilizie in un area protetta e tutelata all’interno del parco dei monti Sibillini. I fatti risalgono al 2017 e la pena più rilevante è arrivata per il sindaco Alemanno, condannato ad un anno e un mese di reclusione, mentre per il presidente della Pro Loco Rossi la pena è di un anno. Entrambi dovranno risarcire i danni al Wwf da stabilirsi in separata sede con una provvisionale di 5mila euro. Pena inferiori a quelle richieste dal pubblico ministero Patrizia Mattei, che, pur riconoscendo le attenuati generiche, ha chiesto per il primo cittadino 3 anni e 3 mesi di reclusione in considerazione del reato più grave, ovvero la falsità ideologica in atto pubblico; per il presidente della Pro Loco, invece, considerando il reato più grave che è l’abuso d’ufficio, la richiesta è stata di due anni e due mesi di reclusione, mentre per il direttore dei lavori (assolto) l’accusa ha chiesto un anno e quattro mesi di reclusione e 30mila euro di ammenda.

Per gli altri cinque imputati, gli esecutori materiali del lavori, invece anche il pm ha chiesto l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Nel procedimento si è costituito parte civile anche il Wwf che aveva avanzato una richiesta di risarcimento danni di 50mila euro con provvisionale di 30mila euro. La condanna per il sindaco Alemanno arriva dopo quella dell’analoga vicenda della casa di Ancarano. I legali del sindaco Massimo Marcucci e del presidente della Pro Loco Paola Fraschetti sono pronti a ricorrere in appello.