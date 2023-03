Secondo rally “Città di Foligno“ Cinquantasei equipaggi in gara

Tutto pronto per il secondo rally “Città di Foligno“. Sarà infatti un weekend di motorsport quello che riempirà la valle umbra con un evento giunto alla seconda edizione e che è riuscito ad aumentare gli iscritti. Sono 56 gli equipaggi che si sfideranno sulle strade di Foligno e Nocera, per oltre 700 persone che sono già arrivate a riempire gli alberghi e un “movimento“ totale che vuole arrivare a 2mila. Il cronometro scatterà oggi con lo shakedown previsto dalle 14 alle 18 prima della partenza prevista alle 19.01 in piazza della Repubblica a Foligno, che vedrà gli equipaggi entrare nel riordino notturno a Viale Marconi sempre a Foligno. Domani sono in calendario due prove speciali da ripetere tre volte. La prima prova speciale sarà la P.S 1 Monte Alago da 8.75 chilometri alle ore 8:12 seguita dalla P.S. 2 Colle Croce da 6.74 chilometri che si terrà alle ore 8:36 e che andrà a comporre il loop mattutino di prove. L’arrivo in piazza decreterà il vincitore della seconda edizione della gara. A presentarla Alessandro Bugelli (Psr Group), i sindaci di Nocera e Foligno, Caparvi e Zuccarini, l’assessore allo sport Barili e Paolo Galli, consigliere e pilota.