Se la banca non c’è più. Chiusa una filiale su 4: "Sportelli nei comuni"

Aumenta l’insoddisfazione degli umbri per la chiusura degli sportelli bancari nel proprio comune: nove su dieci intervistati sono infatti scontenti, mentre nel 2023 erano otto: emerge dal secondo Rapporto Uilca "Chiusura filiali? No, grazie". Il rapporto umano si conferma determinante per accedere ai servizi bancari: per nove su dieci il bancomat non può sostituire il contatto umano. In Umbria, dal 2018 al 2023 gli sportelli bancari sono diminuiti del 23,7% (-102), i comuni serviti da banche sono diminuiti del 19,2% (-15) e i dipendenti del settore hanno subito un calo del 25,8% (-862 unità). L’indagine demoscopica, condotta dall’Istituto di ricerca Lab 21.01 ha interessato - spiegano i promotori - 2.400 persone. Nel Centro Italia l’89,7% degli intervistati si dichiara non soddisfatto delle chiusure. Anche nel 2024 è stato chiesto agli intervistati di ipotizzare soluzioni alternative all’abbandono delle filiali bancarie nei propri territori. Il 53,6% ha suggerito "uno spazio dedicato all’interno del comune dove si possano fissare appuntamenti settimanali con un bancario del proprio istituto di credito". Il 29,8% apprezzerebbe "la presenza di un corner informativo con la presenza fisica di un bancario all’interno di un tabaccaio, centro commerciale o altro punto vendita" . Una delle domande rivolta agli intervistati si concentra sul gestore del denaro: sei umbri su 10 scelgono solo la banca (60,2%), dato in linea con il 2023 (59,4%). Cresce la percentuale di quanti preferiscono gestire i propri risparmi in Posta: 14,2% contro 10,6% dell’anno precedente. Nel 2024, sette intervistati su dieci (71,5%) hanno "percepito la mancanza/riduzione della filiale bancaria", contro sei su dieci nel 2023 (59,5%). Aumenta nel 2024 il numero di persone per le quali parlare con un operatore bancario per avere informazioni sui servizi necessari è utile: dieci persone su dieci contro nove nel 2023 (92%). La banca rappresenta "un luogo utile per avere supporto e assistenza per quanto riguarda risparmi, investimenti e prestiti".