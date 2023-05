Scuole & strade, 200milioni in tre anni. Tensioni con la Regione

C’è un Piano di investimenti cospicuo da parte della Provincia di Perugia nei prossimi tre anni: nel bilancio di previsione triennale adottato dal Consiglio a maggioranza, è scritto infatti che 83milioni circa saranno investiti per interventi sulla viabilità e 113 milioni per interventi sull’edilizia scolastica e patrimoniale. Le due criticità principali invece che si riscontrano sono: il contributo alla finanza pubblica, che l’ente ormai dal 2015 paga annualmente allo Stato per 13.647.000 euro e – sostiene il consigliere delegato al Bilancio Erika Borghesi - "l’assoluta inadeguatezza dei finanziamenti della Regione Umbria relativi alla gestione e manutenzione di strade e trasporti, per i quali attualmente non si ha alcun atto ufficiale". Il documento previsionale è stato approvato con 7 voti favorevoli e 3 contrari.