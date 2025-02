Scuole sicure "Flauto Magico e Fantaghirò. Impegnati a tutelare bambini e famiglie"

Botta e risposta tra il consigliere di opposizione Leonardo Varasano e l’assessora Francesca Tizi sul nuovo tentativo di furto ai danni della struttura che ospita la scuola dell’infanzia Il flauto magico e l’asilo Fantaghirò, a Santa Lucia. "Da mesi - sostiene Varasano - si ripetono episodi del genere, con tentativi di effrazione e furti veri e propri. L’allarme installato nelle scorse settimane evidentemente non è sufficiente, né come deterrente né come soluzione al problema. Come già fatto in Consiglio comunale, torno a chiedere l’installazione di un sistema di video sorveglianza a tutela della struttura. Non si ignori il bisogno di sicurezza, non si ignorino le preoccupazioni delle famiglie. L’ascolto è la prima forma di partecipazione, la concretezza è la prima necessità di una Città che chiede di essere realmente amministrata". La replica di Tizi: "Fin dall’emergere delle prime criticità, l’amministrazione ha adottato tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle strutture e il benessere delle famiglie. Sono stati installati nuovi sistemi di allarme, già in funzione, e sostituite le serrature per rendere più sicuri gli accessi. Inoltre, è stato predisposto un piano per l’installazione di un sistema di videosorveglianza, che sarà implementato a breve. Ogni episodio di effrazione o tentativo di furto è stato tempestivamente denunciato alle autorità competenti. Le indagini, in seguito al rinvenimento del televisore rubato sono in corso, e confidiamo che i responsabili possano essere identificati al più presto. Per quanto riguarda il monitoraggio della zona - conclude l’assessora - abbiamo richiesto alle forze dell’ordine di intensificare i controlli e supportare la tutela dell’area. La sicurezza dei bambini e delle strutture scolastiche è una priorità assoluta".