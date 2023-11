Scuole più confortevoli, sicure e sostenibili. Si lavora agli impianti e al consolidamento

Il sindaco Romizi e l’assessore Tuteri hanno fatto il punto sugli interventi che riguardano la scuola primaria Nicholas Green di Lacugnano e il plesso scolastico di Cenerente composto da primaria “Trancanelli” e infanzia “Lo scoiattolo rosso”. Per ciò che concerne la struttura di Lacugnano si tratta di un intervento per 495mila euro, con fondi Fsc, relativo all’adeguamento sismico. Attualmente sono state completate le opere di consolidamento esterno delle pareti con intonaco armato e del manto di copertura. Terminati anche quelli relativi al consolidamento delle murature interne, sono in corso di esecuzioni i lavori per il consolidamento dei solai ed opere complementari. Grazie a questo intervento è stato possibile riqualificare completamente i servizi igienici. Per ciò che concerne il plesso di Cenerente, si tratta di un intervento di 1,1 milioni di euro spesi per l’adeguamento sismico e il miglioramento delle classi energetiche.