Scuole nuove di zecca Asilo e nido di livello: "Edificio più solido per i nostri bambini"

Anche il quartiere di Case Bruciate adesso ha due scuole nuove di zecca. Ieri, è stata inaugurata la palazzina “Ex-Manzoni”, sede della scuola dell’infanzia comunale “Lampada Magica” e del nido comunale “Aquilone-Pinocchio“, dopo gli importanti lavori di riqualificazione dell’immobile. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Andrea Romizi, il vice sindaco Gianluca Tuteri, le dirigenti Ilenia Filippetti e Monia Benincasa, la coordinatrice del polo Tiziana Mearelli, il parroco di Case Bruciate don Riccardo Pascolini oltre alle insegnanti. Gli interventi sull’immobile hanno riguardato la sicurezza strutturale antisismica, l’adeguamento normativo e antincendio, l’adeguamento spazi educativi.

I lavori, per complessivi 583.000 euro finanziati nell’ambito del fondo nazionale per i servizi per l’infanzia 0-6 anni) sono stati appaltati ad ottobre 2022 e sono terminati a settembre 2023, in tempo per l’avvio dell’anno educativo 2023-2024. L’intervento rientra nel più ampio progetto relativo alla valorizzazione dei servizi educativi di Case Bruciate. Con fondi del PNRR, infatti, è stato finanziato per 3 milioni di euro, con un contributo del Comune pari a 330mila euro, il progetto volto alla completa ricostruzione del nuovo centro dell’infanzia che prenderà il posto del vecchio edificio (limitrofo alla palazzina ex Manzoni) attualmente oggetto di demolizione. Le opere sulla ex Manzoni, nel dettaglio, hanno riguardato la riqualificazione architettonica con demolizione e successivo ripristino delle finiture esistenti, la realizzazione di un bagno per disabili e di un’aula insegnanti, il rinnovo di tutti i blocchi- bagno, la sostituzione di vetrate e pavimenti, l’adeguamento statico-strutturale, l’adeguamento degli impianti idrico-sanitario ed elettrico.