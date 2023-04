Scuole e “Viaggi della memoria“ Sì della Regione

La Regione Umbria contribuirà direttamente ai ‘Viaggi della memoria’ delle scuole, che portano i ragazzi nei siti regionali, nazionali o esteri, fornendo ai promotori sostegno tramite compartecipazione alle spese di organizzazione, con la pubblicazione di un bando a favore delle scuole statali e paritarie. Lo prevede una proposta di legge, approvata all’unanimità dall’Aula di Palazzo Cesaroni nell’ultimo consiglio comunale e presentata dalla consigliera regionale di Azione, Donatella Porzi (nella foto). "Con il venir meno dei testimoni diretti del Novecento, viene spiegato, è importante riconoscere i viaggi della memoria come un prezioso strumento per la costruzione di una memoria collettiva – si legge nel testo della legge - la proposta di legge fissa un tetto massimo di spesa di 25mila euro per il 2023 e di 50mila euro per il 2024 e il 2025. In questo modo si prevede che la legge consentirà di erogare il contributo regionale a favore di circa 250 studenti nel 2023 e di circa 500 studenti per ciascuno degli anni 2024 e 2025". "Ringrazio i colleghi che hanno condiviso la volontà di supportare i viaggi nella memoria – ha detto Porzi in un video sui social – in questo modo daremo le gambe affinché possano essere continuativi, in quanto star vicino ai ragazzi nel momento della loro formazione è importante. Questo contribuisce anche ad irrobustire i valori del nostro Statuto". Porzi sottolinea anche la concomitanza dell’approvazione con il viaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad Auschwitz.