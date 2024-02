Scuole agibili dopo il sisma. A Spoleto si torna in classe

SPOLETO

Il lungo sciame sismico è proseguito anche per tutta la giornata di ieri. ma da oggi si torna a scuola e riprendono regolarmente anche tutte le attività sportive. A deciderlo è stato in sindaco Andrea Sisti in seguito all’esito negativo dei controlli negli edifici scolastici e nelle palestre comunali attivati dopo le due violente scosse di terremoto di magnitudo 3.5 e 3.1 di venerdì mattina. "Nessun danno è stato rilevato, dai tecnici del Comune di Spoleto e della Provincia di Perugia, – scrive l’ente in una nota inviata ieri pomeriggio - durante i sopralluoghi che si sono tenuti ieri mattina, nei 37 edifici scolastici presenti nel territorio comunale (2 asili nido, 14 scuole d’infanzia, 10 primarie, 4 secondarie di primo grado e 7 secondarie di secondo grado)". Venticinque tecnici comunali, suddivisi in dieci squadre, sono stati impegnati nella verifica di eventuali danni agli edifici scolastici e al termine dei sopralluoghi è stato confermata per oggi la ripresa regolare delle lezioni. Lezioni che invece erano state interrotte immediatamente venerdì mattina alle 12 con le scuole che erano state fatte evacuare ed era stata anticipata anche l’uscita. In attesa dei sopralluoghi le scuole sono rimaste chiuse nella giornata di sabato e sempre sabato erano stati annullati anche tutti gli eventi di qualsiasi genere.

Ripartono regolarmente anche tutte le attività delle associazioni sportive nelle palestre scolastiche comunali e nei palazzetti dello sport, inizialmente individuati come centri di accoglienza. A Spoleto però la terra trema da tre giorni e anche ieri dalla mattina alla sera si sono susseguiti diversi terremoti di magnitudo massima 2.2. A titolo precauzionale quindi anche questa notte il centro di accoglienza allestito nell’area attrezzata di Eggi è rimasto aperto per ogni evenienza. Per facilitare l’organizzazione dei volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile, e alla luce del fatto che nella notte tra sabato e domenica nessuno ha usufruito dei 20 posti letto a disposizione ad Eggi l’amministrazione comunale ha chiesto ai cittadini di formalizzare entro le 20 di ieri sera la prenotazione. La sfilata dei carri allegorici per il 195° carnevale spoletino è rimasta in dubbio fino a sabato sera, poi però gli organizzatori del comitato ieri mattina anche a causa della pioggia hanno deciso di rinviarla a domenica 18 febbraio sempre alle 14.30 da viale Marconi a viale Trento e Trieste.

Daniele Minni