Scuola XXV Aprile "Tra cantiere e pericoli"

Su sollecitazione dei genitori dei ragazzi che frequentano la scuola di XXV Aprile, le consigliere comunali Ramona Furiani e Luisa Fatigoni del Pd, si sono recate nella struttura scolastica, ancora oggi cantiere aperto dopo oltre 4 anni dall’inaugurazione. Arrivando a protocollare un video e la richiesta di sopralluogo da parte del tecnico e dell’assessore Stefano Santoni, ai quali verrà poi chiesta una relazione. "Come se i disagi derivanti dall’interminabile cantiere non fossero sufficienti – lamentano le esponenti del Pd –, nella parte esterna dell’edificio sono presenti pannelli di recinzione non ancorati al cordolo, delimitazione del cantiere con reti inserite in blocchi di cemento lungo il percorso di uscita e entrata dei ragazzi, scivolo per disabili con sporgenze che ne rendono difficile la fruibilità e rappresentano un pericolo, fili di ferro alla mercè dei bambini". Altri elementi emersi dalle segnalazione dei genitori, la caduta per il vento delle barriere di delimitazione del cantiere che ostruiscono il passaggio.