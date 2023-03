Scuola Valentini, niente più lavori Otto imprese rinunciano all’appalto

Nessuna delle sette imprese interpellate dal Comune di Perugia per i lavori alla scuola Valentini di Elce ha risposto. O meglio, una risposta l’hanno data ed è stata un secco "no" a effettuare gli interventi. E’ il paradosso di una gara di appalto comunale assegnata nel luglio del 2021, rimasta bloccata perché l’azienda vincitrice ha manifestato ripetutamente le proprie difficoltà a effettuare quei lavori. Finché adesso Palazzo dei priori si trova nell’impossibità di svolgere i lavori con gli alunni che resteranno confinati chissà fino a quando a Montegrillo. A illustare il caso è stato il vicesindaco e assessore all’Istruzione, Gianluca Tuteri, che durante il question time in Consiglio comunale ha ripercorso la vicenda, ricordando che i i lavori sono stati consegnati nel luglio 2021 con fine prevista un anno dopo. L’aggiudicatario – ha spiegato Tuteri –, tuttavia, ha ripetutamente manifestato la propria difficoltà a causa della particolare congiuntura economica, tanto che a giugno 2022 aveva manifestato la volontà di risolvere il contratto d’appalto, imputando ritardi e inadempimenti alle eccezionali circostanze in cui si è sviluppato il rapporto contrattuale (Covid 19 e rincari materiali dovuti alla guerra in Ucraina)", A fine dicembre l’azienda ha chiesto la risoluzione del contratto per "sopravvenuta eccessiva onerosità del contratto". Proposta accordata a inizio gennaio, con la possibilità di risparmiare tempo e denaro, affidando il contratto senza l’ulteriore svolgimento dell’appato ma con interpellodei soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara. Così il Comune ha interpellato le 7 imprese presenti nella graduatoria del 2020, senza tuttavia avere disponibilità da nessuna.

"A questo punto – riprende Tuteri – dovremo procedere alla approvazione del progetto dei lavori che restano da svolgere nel cantiere della scuola Valentini, applicando tuttavia, non già i prezzi del progetto originario, ma quelli attualizzati al 2022, con un notevole aumento delle opere da appaltare comunque dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2023. Una volta aggiudicati i lavori, il tempo stimato per il loro svolgimento è stimabile in 7-8 mesi. "L’unico rammarico – ha concluso Tuteri – è di non aver fatto partire i lavori un anno prima rispetto a quanto accaduto, accogliendo una richiesta della scuola e delle famiglie. Probabilmente se fosse stato così i disagi non ci sarebbero stati...".

M.N.