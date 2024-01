Scuola primaria di Verna. Cantiere per aule più sicure

UMBERTIDE – "Il miglioramento e la riqualificazione della scuola di Verna rappresentano la grande vicinanza verso la frazione da parte dell’amministrazione comunale e testimoniano l’impegno verso il patrimonio dell’edilizia scolastica". Con queste parole il sindaco Luca Carizia e l’assessore competente Alessandro Villarini (foto) hanno salutato l’avvio del cantiere della scuola primaria ’Anna Frank’ della frazione di Verna, che sarà interessata da lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico che costeranno 1.320.000 euro (fondi del Pnrr). "L’inizio dei lavori era previsto ad inizio 2024 - rimarcano i due amministratori - e così è stato". Gli interventi riguarderanno in particolar modo l’adeguamento energetico di tutta la porzione in muratura e in cemento armato con un sistema a cappotto, una pompa di calore ed impianto di riscaldamento a pavimento, la sostituzione dei serramenti, il miglioramento del microclima e altri interventi. Il miglioramento sismico accrescerà la capacità di resistenza della struttura attraverso l’installazione di fasce in fibra di acciaio per il corpo in muratura, e per la parte in cemento armato attraverso una incamiciatura di alcuni pilastri e setti in calcestruzzo armato. Recentemente è stata inaugurata la scuola di Montecastelli (363mila euro), mentre sono in fase di avanzamento i lavori per le scuole di Niccone (circa 1 milioni di euro) e Calzolaro (594 mila euro).

Pa.Ip.