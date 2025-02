Scuola primaria di Pozzuolo, l’assessore: "Occorre un piano regionale"

L’amministrazione comunale di Castiglione del Lago ha incontrato ieri Fabio Barcaioli (foto), assessore regionale all’Istruzione e formazione, per discutere - con i rappresentanti dei genitori - la difficile situazione riguardante la formazione della classe prima della scuola primaria di Pozzuolo. L’assessore ha sottolineato come questa problematica non riguardi solo Pozzuolo, ma sia diffusa in tutta l’Umbria. Ha inoltre assicurato che è al lavoro su un’azione politica e tecnica da condividere con la dirigenza scolastica regionale per evitare la dispersione del valore delle scuole periferiche, importanti presidi sociali e culturali. "È evidente la necessità di un piano regionale, che l’assessore sostiene con determinazione e per il quale lo ringraziamo – scrive il Comune – per la sua competenza e visione strategica. Ringraziamo anche il consigliere regionale Cristian Betti. Continueremo a lavorare affinché il diritto all’istruzione sia garantito per tutte le bambine e per tutti i bambini".