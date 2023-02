Scuola Pennacchi Passaggio di Bettona

La pagina è stata realizzata dagli studenti delle classi 3A e 3B. La dirigente scolastica è la professoressa Silvia Mazzoni. Insegnanti tutor Mario Caruso e Ida Paola Faloia. Ringraziamo il professore di Ed. Fisica Giacomo Falaschi e la Fondazione Avanti Tutta che con le attività promosse dal progetto Abilitiamoci nello Sport ci hanno insegnato a gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. A Luca Panichi va la nostra gratitudine per i messaggi che ci ha trasmesso.