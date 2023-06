Scuola, nuovo giardino

Un tripudio di colori al giardino della scuola di Villa-Soccorso, tante emozioni e festa autentica per l’inaugurazione delle panchine e del tavolo in legno decorati dai bambini del progetto continuità. Un taglio del nastro preceduto dal racconto in prima persona, da parte dei giovani protagonisti, del percorso didattico che ha dato vita alla coloratissima installazione e che ha coinvolto, durante l’intero anno, 23 bambini della primaria e 26 dell’infanzia nell’ambito delle attività laboratoriali legate al PON EduGreen. Il progetto ha visto la scuola di Villa-Soccorso lavorare sullo studio e l’osservazione della natura circostante attraverso lezioni di didattica ambientale condotte da esperti, laboratori di sostenibilità, visite a fattorie didattiche, uscite al bosco, oltre al posizionamento di tane, nidi e rifugi per i piccoli abitanti del giardino scolastico.