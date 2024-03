Scuola, lezione di sicurezza: "Ragazzi, occhio alle regole . In strada e in pista non si scherza"

"In strada e in pista vincono le regole, anche quando si corre per vincere". Non si stanca di ripeterlo Andrea Montermini, il campione automobilistico che da oltre dieci anni è al seguito del Sara Safe Factor per spiegare agli studenti in età da patente – ne ha già incontrati oltre 135.000 - l’importanza del rispetto del Codice della Strada da parte di tutti: quando si è alla guida di un’auto, ma anche in bici, in moto, in monopattino o a piedi. Il Sara Safe Factor è un progetto educativo a sostegno della sicurezza e dell’educazione stradale dei giovani, nato dall’impegno per la sicurezza stradale di Sara Assicurazioni – Compagnia Assicuratrice ufficiale dell’ACI - in collaborazione con ACI Sport e l’Automobile Club di Perugia.

Ieri l’evento ha fatto tappa a Perugia alla sala congressi delCapitini, dove erano presenti in platea gli studenti delle superiori. Insieme a Montermini, per approfondire la guida sicura in bici, mezzo sempre più presente nella circolazione stradale, sul palco anche Emiliano Cantagallo volto noto al cicloturismo italiano, collaboratore di Sky Sport, e responsabile del Roma Bike Park e il presidente dell’Aci Perugia Ruggero Campi. "Il rispetto delle regole della sicurezza stradale è fondamentale sia per chi utilizza l’auto, sia per chi sceglie forme di mobilità dolce o micro mobilità elettrica - dichiara Marco Brachini, direttore marketing di Sara Assicurazioni – La distrazione alla guida è una delle principali cause degli incidenti. Per questo, nell’era della multimodalità è importante educare i giovani a tenere un comportamento adeguato, come conducenti (in auto, in moto, in bici o in monopattino) e come pedoni".