"Scuola, la nuova organizzazione rischia di penalizzare la città"

TERNI – "La città rischia di essere penalizzata dal nuovo dimensionamento scolastico", così i gruppi di opposizione di Pd e M5S. "La legge di bilancio nazionale – spiegano in un’interrogazione in cui si chiede a sindaco e Giunta di attivarsi _ ha introdotto una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi; la sua distribuzione tra le regioni ha comportato, di fatto, la riduzione, non solo delle sedi, che verranno accorpate, ma anche del contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali. Tale personale sarà quasi dimezzato rispetto a oggi: si passerà, infatti, dai 6.490 del 2024-2025 ai 3.144 del 2031-2032; si tratta di oltre 3mila dirigenti scolastici in meno, il che andrà a impattare negativamente soprattutto sui territori".