Scuola e caro-vita, maxiraccolta per famiglie e alunni bisognosi

TERNI Le spese scolastiche si abbattono sulle famiglie più in difficoltà, già stritolate dal caro-vita: per questo la Caritas ha organizzato una raccolta di materiale per alunni e studenti in condizioni di disagio economico. "Sono state donate oltre 4000 confezioni di prodotti di cancelleria, in prevalenza confezioni di quaderni e quadernoni (circa 2000), poi matite, penne sfuse, confezione di penne, confezione di pennarelli, ma anche astucci, evidenziatori, calcolatrici, acquarelli, gomme, colla, fogli da disegno, raccoglitori, un dizionario, due zaini e un grembiule - fa sapere la Caritas diocesana –. L’iniziativa, a cui hanno collaborato assessorato comunale al welfare e impresa sociale San Martino, si è svolta sabato scorso nei Centri commerciali Cospea Village (Conad), Terni Ipercoop e Superconti Rivo e in alcune cartolerie aderenti. Hanno operato 64 volontari". Il materiale potrà essere ritirato, dalle famiglie che ne faranno richiesta, all’Emporio diocesano di via Vollusiano.