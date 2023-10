Scuola di sostenibilità. Focus sull’ambiente

Per prima cosa abbandonare la convinzione di essere individui separati. Nessuno è un’isola. Siamo tutti interdipendenti gli uni dagli altri. Rossella Muroni, già presidente di Legambiente e vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, lo ha detto a chiare lettere, invitando gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico Aeronautico ‘F. Scarpellini’ d a una presa di coscienza ecologica, ad un ripensamento degli stili di vita. Ai ragazzi dell’Istituto folignate, che hanno partecipato all’evento “A scuola di sostenibilità“, promosso dall’associazione ‘Nuove Ri-Generazioni Umbria’ (presieduta da Augusto Paolucci), ha fornito una bussola per orientarsi nella continua crisi di sistema della realtà e farsi promotori di un’educazione ambientale che, nonostante le varie emergenze, prima tra tutte quella climatica, stenta ancora ad affermarsi.

A prendere la parola per primo, in qualità di moderatore, è stato Mario Margasini, direttore della sezione umbra di ‘Ri-Generazioni’, poi la dirigente scolastica. "Ritengo che riflettere sul rapporto tra l’uomo e la Terra - ha detto la preside Federica Ferretti - rappresenti un’importante istanza pedagogica per sollecitare i ragazzi, che come ripeto da sempre sono il nostro presente e non il futuro, a maturare capacità critiche volte all’assunzione di responsabilità e comportamenti eco-compatibili". "È necessaria una alfabetizzazione ecologica – ha precisato poi Lara Moretti, docente di Geografia – basata sulla concezione in base alla quale l’uomo è un tutto organico con il suo ambiente con il quale condivide il senso di appartenenza e del quale deve preservare la stabilità e l’integrità".