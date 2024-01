Scuola di Montecastelli. Riapertura dopo i lavori

La scuola d’infanzia di Montecastelli ha riaperto i battenti accogliendo i propri piccoli studenti. Il plesso, oggetto di lavori di ristrutturazione per un importo totale di 363mila euro, riprenderà anche i consueti servizi di mensa e trasporto. Gli interventi, strutturali, hanno riguardato il consolidamento dell’edificio con l’inserimento di sistemi di rinforzo e di barre in acciaio. La copertura ha avuto una riduzione dei carichi ed è stato rinforzato il solaio. Gli interventi impiantistici hanno invece riguardato l’adeguamento degli impianti, con l’installazione di nuovi radiatori, nuovi apparecchi idrico sanitari e la predisposizione di una linea dati per lo svolgimento dell’attività di amministrazione. Sì è provveduto al montaggio di nuovi infissi, di un cappotto termico esterno, al rifacimento delle pavimentazioni, dei rivestimenti interni, al rifacimento del controsoffitto e al rinnovamento di tutti i bagni. All’inaugurazione dei lavori e alla riapertura erano presenti il sindaco Luca Carizia, la vice Annalisa Mierla, l’assessore ai lavori pubblici e all’edilizia scolastica Alessandro Villarini, l’ingegnere Fabrizio Bonucci, responsabile dei lavori pubblici, dall’architetto Elena Marcucci e dalla dottoressa Alessandra Conti insieme alla dirigente Raffaella Reali, insieme alle insegnanti e a tutto il personale scolastico della scuola.

"La riapertura – afferma Carizia – rientra in un percorso di massima attenzione che abbiamo avuto nei confronti dell’edilizia scolastica e che sta raggiungendo tutti gli obbiettivi programmati; nel caso specifico rappresenta la nostra vicinanza ad frazione importante per nostro comune".

Pa.Ip.