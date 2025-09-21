Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Umbria
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sondaggio elezioni ToscanaCorruzioneSagre ToscanaMuore a 17 anniPaesi da visitare: UmbriaCocaina
Acquista il giornale
CronacaScuola Dante Alighieri, cantiere fermo. Il ritardo dei lavori infiamma la polemica
21 set 2025
CRISTINA CRISCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. Scuola Dante Alighieri, cantiere fermo. Il ritardo dei lavori infiamma la polemica

Scuola Dante Alighieri, cantiere fermo. Il ritardo dei lavori infiamma la polemica

Il centrodestra presenta una nuova interrogazione chiedendo chiarimenti sui tempi. Il sindaco replica

Il cantiere della scuola Dante Alighieri

Il cantiere della scuola Dante Alighieri

Per approfondire:

Torna a infiammarsi il dibattito sulla costruzione della nuova scuola “Dante Alighieri“, il cui cantiere è bloccato ormai da mesi per problemi legati all’impresa affidataria (contro la quale il comune ha chiesto la risoluzione del contratto). A sollevare il caso sono i consiglieri comunali del centrodestra che hanno presentato una nuova interrogazione a distanza di mesi dalla precedente con la quale si chiedeva conto del rispetto del cronoprogramma, fissato inizialmente a marzo 2026. Chiaramente i tempi saranno destinati a dilatarsi: ma quanto? Gli esponenti dell’opposizione in un documento unitario firmato da Elda Rossi e Riccardo Leveque (Fratelli d’Italia), Tommaso Campagni (Forza Italia), Valerio Mancini (Lega), Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica) e Roberto Marinelli (Civica Marinelli) ricordano: "I lavori, demolizione a parte, non sono mai realmente iniziati". La vicenda -che riguarda il cantiere da quasi 12 milioni di euro- è ora nelle mani del Collegio Consultivo Tecnico, dopo l’avvio di una procedura di risoluzione contrattuale con l’impresa affidataria. Le critiche dei consiglieri si concentrano soprattutto sui tempi dell’amministrazione: "Perché si è atteso così tanto prima di agire contro l’impresa, nonostante i ritardi fossero evidenti? Il sindaco e la giunta devono assumersi la responsabilità politica di quanto accaduto "e dare risposte trasparenti sul futuro della scuola. Intanto studenti, famiglie e insegnanti restano nell’incertezza". Ma il sindaco Luca Secondi a stretto giro di posta respinge le accuse: "Il comune non ha responsabilità nella vicenda del cantiere della scuola Dante Alighieri, ma è vittima di una situazione inaccettabile". Il primo cittadino, che aveva già parlato della vicenda nei giorni scorsi, chiarisce: "Le responsabilità sono dell’azienda aggiudicataria, che è venuta meno agli obblighi contrattuali e di chi ha affidato i lavori, ovvero Invitalia, agenzia del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quindi del Governo nazionale…". Secondi ricorda infine che l’amministrazione tifernate "non si è limitata a rispondere alle accuse, ma ha intrapreso un dialogo con i ministeri competenti, nella prospettiva di salvaguardare l’interesse dei cittadini" e definisce "un boomerang" l’uscita del centrodestra locale: "Attaccano il Comune, ma in realtà colpiscono se stessi, visto che Invitalia è diretta espressione del Governo nazionale da loro rappresentato".

Cristina Crisci

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ScuolaGiustizia