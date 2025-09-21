Scuola Dante Alighieri, cantiere fermo. Il ritardo dei lavori infiamma la polemica

Torna a infiammarsi il dibattito sulla costruzione della nuova scuola “Dante Alighieri“, il cui cantiere è bloccato ormai da mesi per problemi legati all’impresa affidataria (contro la quale il comune ha chiesto la risoluzione del contratto). A sollevare il caso sono i consiglieri comunali del centrodestra che hanno presentato una nuova interrogazione a distanza di mesi dalla precedente con la quale si chiedeva conto del rispetto del cronoprogramma, fissato inizialmente a marzo 2026. Chiaramente i tempi saranno destinati a dilatarsi: ma quanto? Gli esponenti dell’opposizione in un documento unitario firmato da Elda Rossi e Riccardo Leveque (Fratelli d’Italia), Tommaso Campagni (Forza Italia), Valerio Mancini (Lega), Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica) e Roberto Marinelli (Civica Marinelli) ricordano: "I lavori, demolizione a parte, non sono mai realmente iniziati". La vicenda -che riguarda il cantiere da quasi 12 milioni di euro- è ora nelle mani del Collegio Consultivo Tecnico, dopo l’avvio di una procedura di risoluzione contrattuale con l’impresa affidataria. Le critiche dei consiglieri si concentrano soprattutto sui tempi dell’amministrazione: "Perché si è atteso così tanto prima di agire contro l’impresa, nonostante i ritardi fossero evidenti? Il sindaco e la giunta devono assumersi la responsabilità politica di quanto accaduto "e dare risposte trasparenti sul futuro della scuola. Intanto studenti, famiglie e insegnanti restano nell’incertezza". Ma il sindaco Luca Secondi a stretto giro di posta respinge le accuse: "Il comune non ha responsabilità nella vicenda del cantiere della scuola Dante Alighieri, ma è vittima di una situazione inaccettabile". Il primo cittadino, che aveva già parlato della vicenda nei giorni scorsi, chiarisce: "Le responsabilità sono dell’azienda aggiudicataria, che è venuta meno agli obblighi contrattuali e di chi ha affidato i lavori, ovvero Invitalia, agenzia del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quindi del Governo nazionale…". Secondi ricorda infine che l’amministrazione tifernate "non si è limitata a rispondere alle accuse, ma ha intrapreso un dialogo con i ministeri competenti, nella prospettiva di salvaguardare l’interesse dei cittadini" e definisce "un boomerang" l’uscita del centrodestra locale: "Attaccano il Comune, ma in realtà colpiscono se stessi, visto che Invitalia è diretta espressione del Governo nazionale da loro rappresentato".

Cristina Crisci