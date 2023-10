Scuola danneggiata dal sisma. Sarà pronta nel 2025

SPOLETO Edifici scolastici: prosegue la ricostruzione post terremoto. Il Comune ha assegnato i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola media “Giovanni Pascoli“ (chiusa a causa dei danni prodotti dal sisma nel 2016) per un importo complessivo pari a 2.616.822 euro. Gli interventi, finanziati dalla Regione, scatteranno nelle prossime settimane. Il cantiere, in particolare, verrà aperto tra la seconda metà di novembre e dicembre ed avrà una durata di 480 giorni "naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna" dell’area. Calendario alla mano, la cerimonia del taglio del nastro della nuova versione dell’edificio scolastico avverrà a 2025 inoltrato. I lavori comprendono il rinforzo dei solai dei primi due livelli, la demolizione e la successiva ricostruzione del solaio del terzo livello, il rifacimento della copertura esistente nonché il rinforzo delle pareti in muratura e delle fondazioni. Per quanto riguarda invece le operazioni di efficientamento energetico, è prevista la creazione di un cappotto termico esterno, la sostituzione degli infissi esistenti con altri a taglio termico e basso emissivi, la sostituzione del generatore termico attualmente presente con una caldaia a condensazione ad alto rendimento, l’attivazione di una nuova rete di distribuzione conforme ai requisiti di isolamento e all’installazione del pavimento radiante come terminale a bassa temperatura. Nuova anche l’illuminazione.