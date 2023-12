Scuola da trasferire. Pace fatta coi genitori

SPOLETO Pace fatta tra il Comune e i genitori dei bambini della scuola ’Sordini’. Dopo l’individuazione dei nuovi spazi in cui verrà trasferito il plesso, l’amministrazione ha incontrato i rappresentati delle classi della scuola per chiarire alcuni aspetti inerenti le fasi di trasferimento. "Sono state individuate soluzioni soddisfacenti – commentano i genitori - durante l’incontro a cui erano presenti l’assessora Luigina Renzi, la dirigente Dina Bugiantelli, il dirigente scolastico Andrea Proietti e la maestra Rosanna Caponio. L’amministrazione comunale ha voluto sin da subito chiarire l’aspetto della temporaneità della soluzione, in quanto è stato più volte ribadito che il prossimo anno scolastico le classi della Sordini inizieranno l’attività nella sede della scuola ’Luigi Pianciani’, visto il probabile spostamento nella struttura sita in via dei Filosofi delle classi della scuola ’Dante Alighieri’, attualmente ospitate alla scuola Pianciani". Il Comune, in collaborazione con la Sordini, ha già avviato "la procedura di ‘censimento dei fabbisogni’ di chi necessita del trasporto pubblico, che prevede la partenza dal piazzale antistante la scuola fino al piazzale retrostante la scuola Manzoni e per la scuola di Villa Redenta".