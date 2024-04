Scuola “Cocchi-Aosta“. Il cantiere per la mensa

Procedono alacremente i lavori per la realizzazione della mensa a servizio della scuola media “Cocchi- Aosta“, opera finanziata con i fondi del Pnrr. In questi giorni prima della Pasqua la ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori sta provvedendo al montaggio del tetto, tra la curiosità dei passanti che si fermano per vedere la gru in azione. Il nuovo edificio sta prendendo forma nell’area antistante il plesso esistente, rapportandosi con i volumi già presenti e sviluppandosi a fianco dell’ingresso principale della scuola, con una tettoia di raccordo e altri interventi di collegamento e riqualificazione. Si svilupperà su una superficie di 360 metri quadrati e sarà in grado di ospitare fino a 150 posti a sedere e di gestire fino a due turni per pasto, così da assicurare il servizio a 300 persone al giorno. La presenza della mensa permetterà di ampliare i servizi scolastici e implementare il piano dell’offerta formativa della “Cocchi-Aosta“, nonché di assolvere anche la funzione di auditorium. L’appalto affidato si riferisce al solo primo stralcio; per l’esecuzione del secondo, la Giunta comunale ha riapprovato il progetto definitivo per ulteriori 207mila euro a completamento della nuova mensa. La somma sarà a carico dell’ente, tramite la devoluzione per pari importo del mutuo assunto e non più necessario per la realizzazione dell’ascensore di risalita al centro storico, essendo stato finanziato con fondi regionali. La partenza di lavori è prevista entro la fine dell’anno scolastico, per contenere al minimo i disagi per l’attività didattica e di poter aprire la nuova mensa entro il 2024.

s.f.