Scuola, bis dei vandali Spaccati i crocefissi

UMBERTIDE – Immondizia sparsa in giro e crocefissi rotti. Si pensa che ci sia dietro una baby gang – un gruppo di ragazzini tanto vigliacchi quanto dannosi – dietro l’atto vandalico che ha colpito per la seconda volta la scuola elementare di Pierantonio, resa inagibile per via del recente terremoto, ma evidentemente ancora aperta per chi è in vena di bravate e sconcezze. L’allarme è stato dato ieri mattina, quando sono stati trovati all’interno dell’edificio i segni del nuovo passaggio dei teppisti: al piano inferiore un secchio dell’immondizia rotto e bruciato e spazzatura bruciacchiata sparsa qua e la, mentre al piano superiore piano superiore sono stati trovati crocefissi rotti, armadietti aperti, materiale scolastico e cartelloni i gettati a terra e calpestati.

Pare che, da una prima ricognizione, i vandali siano entrati da una porta già utilizzata una settimana fa. Per fortuna non si registrano ulteriori danni alla struttura o agli infissi e al materiale didattico più prezioso, messo preventivamente sotto chiave ed al sicuro dopo il primo raid avvenuto la settimana scorsa. Da parte della dirigente scolastica Silvia Reali (foto piccola) non è stata presentata una nuova denuncia alle Forze dell’ordine, ma è stato chiesto nuovamente e con forza al sindaco Luca Carizia, alla vice Annalisa Mierla e agli uffici competenti del Comune di mettere una volta per tutte l’edificio scolastico in sicurezza prima della riapertura.

Una manciata di giorni fa il primo raid: frasi oscene e blasfeme scritte con lo spray, danni alla biblioteca, distrutti o danneggiati alcuni palloni da ginnastica, arredi scolastici e tubature antincendio. Un’incursione vandalica che fece male in un paese come Pierantonio già duramente colpito dal terremoto.

