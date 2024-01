Scossone nel centrosinistra. I comitati ambientalisti corrono con una lista propria

L’avvicinarsi delle amministrative è scandito da una serie di prese di iniziative che sottolineano la volontà del territorio di essere coinvolto in prima persona. La novità è rappresentata dalla decisione dei comitati ambientalisti di concorrere con una propria lista, con l’economista Francesco della Porta in prima linea secondo le indiscrezioni che circolano in questi giorni. Una discesa in campo che ha preso in contropiede quelle forze politiche, a cominciare da gran parte della maggioranza che guida la civica amministrazione e dalle espressioni più estreme della sinistra, che inseguivano i loro voti assecondando sempre le loro posizioni. La decisione ha fatto capolino nel corso della presentazione del libro “Il limite / Questo impegno ci riguarda” di Raniero Regni che “esplora diversi aspetti dell’attualità” nella “prospettiva di una necessaria educazione ambientale”.

Un’altra novità è rappresentata dai movimenti riguardanti il centrosinistra, pronto ad un “campo largo”: per lunedì prossimo è stata convocata una prima riunione. Stando alle informazioni raccolte, intorno allo stesso tavolo prenderebbero posto rappresentanti di Pd, LeD. M5S, Pci e Città Futura. Sarà l’inizio di un percorso tutto da esplorare: per cominciare si parlerà di progetti, di programmi da proporre e idee da sviluppare, non ancora di nomi per la candidatura.

Sul fronte del centrodestra, invece, ha fatto sentire la sua voce “Gubbio Civica” il cui obiettivo è quello di "dare voce a una definita e radicata area di impegno sociale, moderata e riformista" per trascinare fuori la città "dall’immobilismo e dalla mediocrità amministrativa in cui si trova”" Gubbio Civica pone un paio di condizioni: un taglio più o meno netto con il passato e "candidature che possano, al tempo stesso, essere interpreti ed esprimere al meglio le attese della società civile". Un percorso, proseguono gli esponenti di “Gubbio Civica”, "aperto e inclusivo ad altri movimenti e partiti che condividono la nostra idea di città, che non può che portare a un candidato o una candidata a sindaco di espressione civica".

Saranno dunque mesi di continuo movimento: la città attende proposte per cominciare a pensare ad una scelta concreta. E gli schieramenti ormai sono entrati in piena fibrillazione.