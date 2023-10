Scoppia la lite in carrozzeria. Cliente minaccia il titolare

FOLIGNO – Attimi di paura in una carrozzeria folignate, dove un cliente è arrivato e ha minacciato di tornare armato della propria pistola. I fatti si sono svolti nel giro di qualche minuto e hanno gettato il locale nel panico. L’uomo, un 52enne, presentatosi nella carrozzeria per ritirare la propria autovettura in riparazione, a causa di un disaccordo circa il pagamento e la riconsegna del veicolo, è andato in escandescenza. L’episodio della lite è culminato con una minaccia nei confronti del titolare dell’officina, spiegando che sarebbe andato a casa per prendere la pistola che deteneva e poi tornato a ritirare finalmente la propria auto. Il titolare dell’esercizio, a quel punto, ha immediatamente richiesto l’intervento del personale della Polizia di Stato. Gli agenti del Commissariato di Foligno, coordinati dal vicequestore Adriano Felici, hanno verificato la fondatezza delle minacce, ovvero se l’uomo fosse effettivamente possessore di una pistola regolarmente denunciata e detenuta. Appurata la fondatezza di quanto affermato, gli agenti hanno iniziato le ricerche del 52enne. Questo, una volta rintracciato, è stato condotto presso gli uffici del Commissariato. Terminate le attività di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di minacce gravi. Gli agenti si sono poi recati presso la sua abitazione dove hanno proceduto al ritiro cautelare della pistola legalmente detenuta.